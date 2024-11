Misshandelt und angeschossen: Katze "Josy" ging durch die Hölle

Köln - Das Tierheim Dellbrück hat es aktuell mit einem Katzen-Fall zu tun, der sprachlos macht: Nach einer Untersuchung in der Tierklinik kam heraus: "Josy" hat mehrere ältere Verletzungen - und die hat sie sich nicht selbst geholt.

Katze "Josy" hat tapfer die ersten Behandlungen beim Tierarzt überstanden. Aktuell ist sie noch in der Klinik um sich von den Schrecken der Vergangenheit zu erholen. © Screenshot: Instagram/Tierheim Dellbrück

Wie die Tierpfleger auf ihrer Instagram-Präsenz erzählten, wurde die gestreifte Katze vor einigen Tagen in schlechtem Zustand auf der Straße entdeckt. "Sie wurde in Köln-Porz gefunden, zum Tierarzt gebracht und dort wurde unter anderem folgendes diagnostiziert: Eine alte Schussverletzung und ein Schwanztrauma, sowie ein gebrochener Eckzahn und eine Lähmung."

Offenbar wurde die Katze von ihrem Vorbesitzer oder von Unbekannten also schwer misshandelt. Wer es war, ist nicht bekannt. Die erlittene Schussverletzung wurde bis dato genauso wenig behandelt, wie die Verletzung am Schwanz, an dem offensichtlich stark gezogen wurde.

"Sie ist mega tapfer, bekam aber jetzt obendrein auch noch einen Schnupfen und Durchfall, sodass wir sie jetzt übers Wochenende in eine Tierklinik gebracht haben", so das Tierheim weiter.

Man werde "Josy" weiter behandeln und über ihren Genesungsweg weiter berichten, heißt es weiter.

Wahrscheinlich um auch klarzumachen, wie lange es dauert ein unschuldiges Tier, dass offenbar so schlimm misshandelt wurde wieder gesund zu bekommen.