Mix aus Schäferhund und Wolfshund: Pablo will DAS noch unbedingt lernen

Hat Pablo jedoch erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt er sich seiner Bezugsperson gegenüber sehr anhänglich und hört aufs Wort, beobachteten seine Tierpfleger. Fremde hingegen sind Pablo suspekt und verunsichern die sensible Fellnase.

Dieser wurde Pablo in seiner vorherigen Familie allerdings zum Verhängnis. Aus Unsicherheit biss der Junghund zu und kam daraufhin im vergangenen Januar ins Heim, weil sich seine Halter mit dem Mischling überfordert fühlten.

Da er aus einer Mischung aus Hüte- und Jagdhund besteht, hat er einen besonderen Beschützerinstinkt in den Genen.

In einem Monat wird Pablo drei Jahre alt. Sein Leben hat sich der hübsche und überaus intelligente Vierbeiner allerdings wohl anders vorgestellt.

Seinen "Job", alles zu verteidigen, was ihm gehört, nimmt der Vierbeiner noch immer sehr ernst und verteidigt seine Ressourcen auch mal mit den Zähnen. Dass Pablo seinen Beschützerinstinkt zurückfahren muss, müssen ihm seine neuen Besitzer dringend beibringen.

Wer hat Erfahrung mit schwierigen Hunden und kann dem an sich lieben Mischling eine schöne Zukunft bescheren? © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Pablo möchte in einer ländlichen Umgebung Einzug halten, da er in der Stadt komplett überfordert ist und dort absolut nicht seinen Bedürfnissen entsprechend aufgehoben ist.

Kinder, Hunde und Katzen sind im neuen Zuhause tabu. Am liebsten wäre Pablo ein Zwei-Personen-Haushalt, der dem gelehrigen Hund klare Grenzen aufzeigen kann.

Erfährt das junge Tier nicht, wer das Sagen im Haus hat, übernimmt es gern das Ruder. Daher ist ein geduldiges Training, auch in einer Hundeschule, unabdingbar, um eine gute Beziehung zueinander aufzubauen.

Pablo möchte teilhaben am Leben seiner Menschen und so wenig, wie möglich alleine bleiben. Wenn Du dem Schäfer- und Wolfshund-Mix (Vermittlungsnummer 24/145) eine Chance geben und ein schönes Hundeleben schenken kannst, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern per Telefon unter 030/76888204.