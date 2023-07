Nach Penis-Amputation: "Cupcake" sucht Kaninchen-Dame, die ihn so nimmt wie er ist

Widder-Kaninchen "Cupcake" möchte gerne aus dem Tierheim Bergheim in ein neues Zuhause einziehen. © Instagram/Tierheim Bergheim

Erst acht Monate ist Cupcake alt, dabei hat er schon "mehr unfreiwillige Abenteuer erlebt als so mancher in seinem ganzen Leben", wie die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim in einem Instagram-Beitrag berichten.

Alles fing damit an, dass seine ehemalige Besitzerin den blonden Bock zusammen mit einem anderen unkastrierten Artgenossen von einem privaten Anbieter gekauft hat. Zu Hause musste die Frau nach Schilderung der Tierpfleger jedoch schnell feststellen, dass sich die beiden Fellnasen überhaupt nicht miteinander verstanden.

Die zwei Rammler fetzten sich so heftig in ihrem Gehege, dass die Besitzerin Cupcake wegen seiner "Kampf-Wunden" zu einem Tierarzt bringen musste. Dabei hatte sie offensichtlich jedoch nicht die Absicht, ihr Haustier auch wieder abzuholen.

"Zurücknehmen wollte sie ihn nicht", heißt es in dem Instagram-Posting. Doch die eigentliche Hiobsbotschaft folgte erst noch.