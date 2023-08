Orang-Utan unter Narkose: Affen-Dame muss dringend operiert werden!

Köln – Gute Nachrichten aus dem Kölner Zoo ! Die Operation von Orang-Utan "Cinta" ist gut verlaufen. Die Affen-Dame litt unter einer bedrohlichen Eierstockentzündung. An ihrer OP war auch eine Humanmedizinerin beteiligt.

Orang-Utan-Dame "Cinta" wurde wegen einer Eierstockentzündung unter Narkose gesetzt. © Kölner Zoo/Dr. Johanna Rode-White

Die Gynäkologische Chefärztin des Krankenhauses Porz am Rhein, Dr. Mahdis Najafpour, leitete sogar den Eingriff, der bereits in der vergangenen Woche (14. August) im Kölner Zoo durchgeführt wurde.

Kein gewöhnlicher Fall für die Medizinerin, die normalerweise Menschen behandelt.

In einer Mitteilung des Zoos erklärte sie: "Orang-Utans sind uns Menschen in ihrer Anatomie faszinierend ähnlich. Das Erbgut stimmt zu circa 97 Prozent überein, sodass auch die Eierstöcke der Menschenaffen denen der primären humanen Geschlechtsorgane in hohem Maße gleichen."

Die Operation von ausgebildeten Fachleuten dieses Gebietes durchführen zu lassen, könne daher sehr sinnvoll sein.

Assistiert wurde der Gynäkologin von Dr. Patricia Van de Vondel, Chefärztin der Geburtshilfe am Porzer Krankenhaus, sowie von einer OP-Fachkraft und von der Tierärztin des Kölner Zoos, Dr. Sandra Marcordes.