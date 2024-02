Rehbock in Not: Polizist will helfen, das Tier hat andere Pläne

Indiana (USA) - Gegen einen Polizisten aus dem US-Bundesstaat Indiana wurde am Mittwoch heftiger Widerstand geleistet. Der Beamte ging sogar zu Boden!

Bevor der Polizist dem Bock helfen konnte, wurde er erstmal von den Beinen geholt. © Screenshot/Facebook/Warrick County Sheriff’s Office

Im kleinen Bezirk Warrick County war ein junger Rehbock in Not geraten. Das Tier hatte sich in einem Zaun auf einer Lichtung kurz vor einem Waldstück verfangen.

Videoaufnahmen der örtlichen Polizei zeigen, wie der Bock sich mit seinem Geweih in einer Art Band verheddert hatte und es kein Entkommen gab. Zum Glück eilte ihm ein Deputy des Warrick County Sheriff’s Office zur Hilfe.

Das Wild schien aber alles andere als darüber begeistert zu sein. Denn als der Polizist das Tier aus seinem Schlamassel befreien wollte, ging es plötzlich zum Angriff über.

Der Rehbock senkte seinen Kopf und rammte sein Geweih mitten in seinen Retter, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Doch der Beamte ließ sich nicht entmutigen. Mit einem Lächeln im Gesicht startete er einen neuen Befreiungsversuch.