03.06.2023 11:02 Schopfwachtel verliert ihre Besitzer - und wendet sich selbstständig an Polizisten!

Am Freitagmorgen flog eine Wachtel in das Kommissariat in Uslar und benötigte offenbar Hilfe beim Auffinden seiner Besitzer.

Von Lena Schubert

Uslar - Tierischer Besuch im Polizeirevier! Am Freitagmorgen flog eine Wachtel in das Kommissariat in Uslar (Niedersachsen) und benötigte offenbar Hilfe beim Auffinden seiner Besitzer. Eine Wachtel flog am Freitag in das Polizeirevier in Uslar. Sie suchte ihre Besitzer. (Symbolbild) © 123RF/petervick167 Da staunten die Beamten nicht schlecht, als der Vogel plötzlich im Foyer der Wache landete. Es konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Tier um eine kalifornische Schopfwachtel handelte - ein Vogel, der in Deutschland nicht heimisch ist und somit wohl als Haustier gehalten wurde. Die Wachtel "schien nicht wegen einer Anzeigenerstattung die Wache angeflogen zu haben", so die Polizeiinspektion Northeim, den Einsatzkräften war klar, dass sie den Besitzer ausfindig machen mussten. Tiergeschichten Polizei rückt an: Als Autofahrerin das auf der A6 entdeckt, schrillen sofort die Alarmglocken Und das mit Erfolg: Schon wenig später konnte der Piepmatz wohlbehalten Herrchen und Frauchen übergeben werden. Wie der Vogel in erster Linie ausgebüxt war, ist unklar.

