So süß und so selten: Baby-Zwergflusspferd geboren! Ein wichtiges Zeichen für seine gefährdete Art

Zwergflusspferde, die natürlich in den Sümpfen und Regenwäldern Westafrikas vorkommen, stehen als "gefährdet" auf der Roten Liste der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

In Nigeria zählen diese Flusspferde schon jetzt als ausgestorben. Schätzungsweise gibt es in der Wildnis gerade einmal noch 2000 bis 2500 von ihnen.

Was der Art vor allem fehlt, sind männliche Vertreter. Die Geburt des kleinen Männchens in Athen ist also von sehr großer Bedeutung!

Die Zahl der Zwergflusspferde sinkt dennoch weiterhin, was jede Geburt so wichtig macht. Verschiedene Zoos arbeiten mühselig am Aufbau der Population.