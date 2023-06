Süße Liebesgeschichte: Kaninchen lernen sich im Tierheim kennen und werden ein Paar

Angora-Kaninchen Feivel (l.) und Rex-Kaninchen Blue sind ein Herz und eine Seele. © Tierheim München

Angora-Kaninchen Feivel und das Rex-Kaninchen Blue haben optisch wenig miteinander gemeinsam. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an! So kam es, dass sich der kastrierte Feivel (4) in Herzensdame Blue (4) verliebt hat.

Beide Kaninchen mussten in ihrem Leben viel durchmachen, erklärt das Münchner Tierheim. Verständlich, dass sie da etwas ängstlicher sind.

Darum werden Tierhalter gesucht, bei denen das schüchterne Pärchen aufblühen kann.

Künftige Halter müssen Feivels langes Fell gut pflegen. Leider hat der kleine Kerl mit Zahnproblemen zu kämpfen und muss deshalb regelmäßig zum Tierarzt.

Seine Partnerin Blue neigt zu Schnupfen, ist aber ansonsten stabil. Aufgrund ihrer Rassen sollten die Kaninchen nur drinnen gehalten werden. Um sich wohlzufühlen, muss ihnen eine ungefähre Fläche von mindestens vier Quadratmetern dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Pfleger im Tierheim geben Dir gerne weitere Ratschläge und Tipps zu den Haltungsanforderungen.

Möchtest Du Feivel und Blue kennenlernen? Dann melde Dich im Kleintierhaus EG unter Tel. 089/92100053 und vereinbare einen Besuchstermin.