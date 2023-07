Tauben drohen Tierheim: Das hat es damit auf sich!

Bergheim - Mittlerweile ist es nichts Ungewöhnliches mehr, dass Tierheime Vögel aufnehmen. Vor einiger Zeit wurden in Bergheim zum Beispiel Stadttäubchen abgegeben, die nun bereit sind auszuziehen.

Die Pfleger des Tierheims in Bergheim hoffen nun, dass das schnell gehe, denn "sie mischen sich nämlich ungefragt in jedes Telefonat ein und hinterlassen auch gerne mal ein kleines Häufchen auf wichtigen Papieren".

Die beiden Stadttäubchen "haben gedroht, so lange unseren Schreibtisch zu okkupieren, bis jemand sie adoptiert", schreiben die Mitarbeiter des Heims in ihrem neuesten Instagram-Beitrag, wo sie das Tauben-Duo vorstellen.

Ein Duo bedroht das Tierheim Bergheim! Was sich schlimm anhört, ist allerdings nicht so gemeint. Denn es handelt sich um ein liebevolles Tauben-Gespann, welches endlich ausziehen möchte. Genauer gesagt geht es um Herr Kaczmarek und Herr Graf.

Am liebsten wäre es den Mitarbeitern des Tierheims in Bergheim, wenn die neuen Besitzer bereits Artgenossen besitzen. "Sie wünschen sich Taubenfreunde mit einer großen Flug-Voliere und netten Kumpels", schreiben die Pfleger in dem Post.

Solltet Ihr Interesse an den beiden Stadttäubchen haben, könnt Ihr Euch gerne beim Tierheim Bergheim melden: telefonisch unter der Rufnummer 022714824124, per E-Mail oder aber über das Kontaktformular des Heims.

Die Mitarbeiter wären sehr froh, wenn das Tauben-Duo bald ein neues Zuhause finden würde. "Bitte meldet Euch zahlreich, sonst übernehmen die zwei hier noch komplett die Regie."