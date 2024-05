Feuerwehr findet Lamm verlassen auf der Straße: Tierheim befürchtet Schlimmstes

Dieses zuckersüße Lamm wurde am Samstagabend gegen 23 Uhr in Köln-Kalk aufgeschnappt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Eingekuschelt in eine blaue Wolldecke hat sich am gestrigen Montag ein offenbar verwirrter tierischer Zeitgenosse bei den Fans des Tierheims aus Köln-Dellbrück vorgestellt.

Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als ein flauschiges, kleines Lämmchen. "Was macht ein kleines Lamm am Samstagabend auf der Straße in Köln-Kalk?", fragten die Tierretter in die mediale Runde.

Eine genaue Antwort wollten sie daraufhin aber eher nicht haben. "Wir wollen es uns gar nicht vorstellen ..."

Aufgegabelt von aufmerksamen Feuerwehrleuten, wurde das zarte Lämmchen schließlich in den Kölner Westen verfrachtet, von wo aus es allerdings nur wenig später zum Verein Hofzeit ging.