Tierfreunde bemerken Tumult im Garten: Als sie sehen, was Elstern dort treiben, handeln sie sofort

Dellbrück - Es gibt Sachen im Tierreich, die möchte man gar nicht glauben. So geschehen auch im Tierheim Dellbrück.

Wellensittich Erika musste den Kampf mit vier Elstern aufnehmen. © Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Denn die Pfleger des Tierheims stellten nun in einem Instagram den Wellensittich Erika vor. "Falls einer von Euch in nächster Zeit vorhat, Tapferkeitsmedaillen zu verleihen, hätten wir da eine absolut prädestinierte Kandidatin", schreibt das Heim in dem Post.

Denn der Vogel habe nicht nur gegen einen einzelnen Goliath gekämpft, sondern gleich gegen vier!

Aber was genau war geschehen? "Vor einigen Tagen hörten Tierfreunde einen ziemlichen Tumult im Garten, gingen dem Lärm nach und entdeckten einen Wellensittich, der sich mit Flügeln und Füßen ganz allein gegen vier große Elstern verteidigte", erklären die Mitarbeiter aus Dellbrück.

Dabei hätten die Elstern Erika in die Mitte genommen und immer wieder mit ihren Flügeln auf sie eingehackt.

"Wir wissen nicht, ob Erika den Schwarzen Gürtel in Karate hat oder andere exotische Kampfsportarten beherrscht, aber sie hat es irgendwie geschafft, sich gegen die Riesen zu behaupten."