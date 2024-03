Tierheim steht vor Rätsel: Wurde dieser zuckersüße Kater herzlos "entsorgt"?

Lässt sich der Besitzer dieses kleinen Streuners noch ausfindig machen oder hat sich das Leben des Vierpfotlers am Samstag von jetzt auf gleich geändert? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Ausschlaggebend für Bestürzung und Mitgefühl war ein "nettes, junges, unkastriertes und ungechipptes Katerchen", das am vergangenen Samstagabend vor den Toren des Tierheims gefunden wurde.

Anders als in anderen Fällen, in denen die Tiere still und heimlich in Kartons oder Boxen vor dem Tierheim abgestellt werden, lief der jüngste Neuzugang an den Mülltonnen frei herum.

Kurz darauf hatten die Mitarbeitenden einen schockierenden Verdacht! "Da sich in diese Gegend kaum Freigängerkatzen verirren, gehen wir mal davon aus, dass er vor unserem Tor 'entsorgt' wurde."

Sollten sich die Tierretter im jüngsten Fall jedoch geirrt haben, "kann sich sein Besitzer natürlich gerne bei uns melden", hieß es via Instagram.