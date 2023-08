09.08.2023 11:50 Tierretter helfen in der Not! Ausgesetzte Hunde-Mama bringt 14 Welpen zur Welt

Hilfe in äußerster Not! Am Dienstag kam es im rheinland-pfälzischen Niederkirchen zu einer dramatischen Rettungsaktion einer gebärenden Hunde-Mama.

Von Maximilian Hölzel

Frankenthal/Niederkirchen - Hilfe in äußerster Not! Am Dienstag kam es im rheinland-pfälzischen Niederkirchen (Landkreis Bad Dürkheim) zu einer dramatischen Rettungsaktion einer gebärenden Hunde-Mama. In einem Weinberg bei Niederkirchen wurde die gebärende Hunde-Mama aufgefunden. Noch ist unklar, wie sie dort hingelangte. © Berufstierrettung Rhein Neckar Dieser Einsatz war selbst für die erprobte Berufstierrettung Rhein Neckar harter Tobak. Ein Winzer kontaktierte die Einsatzkräfte, weil er eine blutende Kangal-Hündin in seinem Weinberg liegend auffand.

Unmittelbar machten sich die Tierretter auf den Weg zu besagter Fundstelle, um zu helfen. Vor Ort offenbarte sich Michael Sehr (42) und seinem Team eine bewegende sowie prekäre Situation. Mitten im Weinberg brachte die offensichtlich schwangere Vierbeinerin ihre Welpen zur Welt. Sofort unterstützen die Nothelfer die werdende Mutter, die zu diesem Zeitpunkt noch immer weitere Hundebabys gebar, bei ihrem Vorhaben. Sie hielten die Hündin schließlich in ihrem Transporter, wo sie mit Futter und Wasser versorgt werden konnte. Streichelten sie und beruhigten die verstört wirkende Fellnase. Zehn Junge hatte die Hündin bis dahin bereits geboren. Auf dem anschließenden Weg ins Frankenthaler Tierheim, das sich glücklicherweise bereit erklärte, die Welpen und Frau Mama aufzunehmen, kamen vier weitere hinzu, wovon sich drei allerdings als Totgeburten herausstellten. Arme Hunde-Mutter wurde wohl einfach ausgesetzt: Tierheim Frankenthal bietet Hilfe an Im Frankenthaler Tierheim kümmert man sich mittlerweile liebevoll um die tapfere Mutter und ihre Welpen. © Montage: Berufstierrettung Rhein Neckar Im Tierasyl werden die Kleinen jetzt wohl erst einmal zusätzlich mit dem Fläschchen versorgt, da die Mutter nicht genügend Milch für all ihre Hundebabys hat, wie die Chefin des Tierheims, Simone Jurijiw (48), gegenüber "Bild" berichtet.

Doch eine Frage stellt sich nach wie vor: Wie gelangte die Kangal-Mama überhaupt in den Wingert und wer hat sie dort möglicherweise alleine zurückgelassen? Bisher meldete sich kein Besitzer und Jurijiw gibt zu bedenken: "Ein fürsorglicher Halter hätte die trächtige Hündin in diesem Zustand nicht alleine gelassen." Zudem erklärt die 48-Jährige: "Da diese Hunderasse oft in Kleingärten gehalten wird und dort oft ein trostloses Leben fristen muss, könnte die Hündin auch schon vor mehreren Tagen ausgebüxt sein. Oder der Halter hat sie ausgesetzt, weil sie trächtig war. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass die Hündin und ihre Jungen in Zukunft ein schönes Zuhause bekommen werden." Falls sich eine Person oder eine Familie für die Kangal-Hündin oder ihre Welpen interessiert, gibt es die Möglichkeit, sich per E-Mail oder unter der Rufnummer 0623328485 beim Frankenthaler Tierheim zu melden.

Titelfoto: Berufstierrettung Rhein Neckar