Tierretterin stockt bei Anruf der Atem! "Wir haben ihn in eine warme Tortilla eingewickelt"

Texas (USA) - Eine Familie aus Texas ( USA ) hat beim Grillen ein vermutlich verwaistes Schleiereulen-Baby entdeckt. Sie wickelte es in einen Wrap. Doch verspeisen wollte das Tier niemand.

Das in einen Wrap gewickelte Tierbaby ist wohlauf! Eine Familie aus Texas kam auf eine ungewöhnliche Idee, die Schleiereule warmzuhalten. © Facebook/Wild West Wildlife Rehabilitation Center

"Wir haben ihn in eine warme Tortilla eingewickelt", so die Familie beim Anruf im "Wild West Wildlife Rehabilitation Center".

Auf Facebook berichtete die Organisation kürzlich, wie ihre Tierexpertin Christy reagierte, nachdem sie diesen Satz am Telefon gehört hatte: Es "herrschte große Stille". Sie beendete das Gespräch laut Beitrag "etwas besorgt" und organisierte eine Mitarbeiterin, die sich sofort in den Transporter setzte.

Mitarbeiterin Amee rückte zum Einsatzort an und nahm das zurückgelassene Vogelbaby entgegen, dass in das mexikanische Fladenbrot eingewickelt war. Überraschenderweise noch am Leben!

Anscheinend hatte die texanische Familie auch nie vor, das gut verpackte Tier zu essen.