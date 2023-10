Tierschützer helfen Schildkröte: Was sie dann herausfinden, können sie nicht glauben

Putnam County (Florida) - Sie dachten, sie hätten "nur" eine Schildkröte aufgenommen. Doch als die Tierschützer von "Florida's Wildest Animal Rescue" herausfanden, wen genau sie da vor sich hatten, blieb ihnen die Spucke weg. Von einer "wirklich unglaublichen Geschichte" berichteten die Tierretter aus Putnam County vergangenen Sonntag auf ihrer Facebookseite. Was sie wohl erfahren hatten?

Diese Schildkröte trug seit 3,5 Jahren ein Geheimnis mit sich herum. © Facebook/Screenshot/Florida’s Wildest Animal Rescue

Aufgetaucht war die Spornschildkröte am Samstagnachmittag. Seelenruhig wanderte sie in Putnam County herum, als sie der Polizei direkt in die Arme lief. Die Beamten brachten das Reptil kurzerhand zu "Florida's Wildest Animal Rescue".

Dort machte sich Tierschützerin Gabby sofort an die Arbeit. Stundenlang recherchierte sie, um herauszufinden, zu wem das Tier gehörte. Nach einem Tag stieß die Frau auf die Aufnahme einer Schildkröte, die seit April 2020 vermisst wurde.

"Als ich ihr Foto sah, wusste ich sofort, dass ich ihre Schildkröte hatte", sagte Gabby diese Woche im Gespräch mit Newsweek. "Ich verglich erkennbare Merkmale, wie Löcher im Panzer von einem alten Hundebiss, als sie klein war, und einige andere Spuren", so Gabby.



Doch wie konnte das vergleichsweise langsame Tier überhaupt aus seinem Zuhause entkommen?