Trauriges Hunde-Schicksal: Shih Tzu sitzt tagelang neben seinem toten Frauchen

Unterheinsdorf - Amelie ist ein Hund , der eine traurige Vergangenheit hat. Tierpfleger aus Unterheinsdorf ( Vogtland ) holten den Shih Tzu aus einer Wohnung, in der er schon längere Zeit neben seinem verstorbenen Frauchen saß.

Als die alte Hundedame Amelie ins Tierheim gebracht wurde, ging es ihr zunächst gar nicht gut. Bisher hatte sie ihr ganzes Leben an der Seite ihres Frauchens verbracht. Die neue Umgebung verlangte dem älteren Tier psychisch viel ab.

So lebten die beiden einsam in einer kleinen Wohnung eines Häuserblocks. Nur selten ließ sich jemand aus der Nachbarschaft bei der älteren Frau und ihrer Hündin blicken. Daher bemerkte zunächst niemand, dass Amelies Frauchen bereits seit einiger Zeit nicht mehr lebte und der arme Vierbeiner neben ihr verweilte.

So berichten ihre Pfleger aus dem Tierheim in Unterheinsdorf über katastrophale Zähne, überlange Krallen, starken Flohbefall und verfilztes Fell.

Als Amelie (16) gefunden wurde, war sie in keinem guten Zustand. Nicht nur psychisch schien sie unter dem Verlust ihres Frauchens zu leiden, auch körperlich hatte die Hunde-Oma große Probleme.

Der alte Shih Tzu (16) möchte noch ein paar schöne Hundemomente erleben. © Tierschutzliga Stiftung Tier und Natur

So musste sich Amelie erst einmal an den neuen Alltag im Heim gewöhnen und sich umstellen. Anfangs war der Shih Tzu sehr unruhig und suchte nach ihrem Frauchen. Amelies Tierpfleger vermuten, dass die Hunde-Oma an einer leichten Demenz leidet.



Mittlerweile habe sich Amelie im Rudel gut eingelebt und zeige sich trotz ihres schweren Schicksals lebensfroh, berichten ihre Pfleger. Der Shih Tzu hat einen eigensinnigen Charakter und zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt.

Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters ist Amelie nicht mehr ganz stubenrein, sodass manchmal das kleine Geschäft daneben geht. Mit anderen Hunden kommt Amelie gut klar, ist aber nicht auf die Nähe ihrer Artgenossen angewiesen.

Amelie mag es überhaupt nicht, gebürstet zu werden oder die Augen ausgewischt zu bekommen. Da muss die schrullige und sture Hündin aber durch.

Ihre Tierpfleger haben keine Hoffnung mehr, für die liebenswerte alte Hundedame ein Zuhause zu finden. Daher sucht das Tierheim Paten, die mit Spenden für einen schönen Lebensabend von Amelie sorgen.

Wenn Du Pate für die süße Amelie sein möchtest oder sogar doch ein Körbchen frei hast und ihr noch ein paar schöne Hundemomente schenken willst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern telefonisch unter 03765/65196 oder per E-Mail unter tierheim-unterheinsdorf@tierschutzliga.de.