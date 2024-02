Ukraine-Krieg und heftige Attacken: Diese Hündin trägt ein hartes Schicksal mit sich

Nun ist das Tierheim-Dellbrück in die Bresche gesprungen und hat die Vierpfotlerin in Obhut genommen. "Wir übernehmen Varia und suchen nun ein neues Zuhause für sie, wo sie endlich ankommen darf und nicht mehr geärgert wird."

Die Folge: eine Vermittlung in eine mit Hunden überhäufte Familie! Da ging das schlabbernde Schicksal allerdings nach einiger Zeit derart unter, dass es untereinander zu Reibereien gekommen sein soll. "Schließlich wurde Varia mehrfach gebissen", heißt es in ihrer Vorstellung auf Instagram.

Blickt man in ihre hellbraunen Augen, erkennt man nur im Ansatz, was die knapp acht Jahre alte Lebenskünstlerin schon alles mitgemacht und ausgehalten haben muss.

Jetzt sucht sie mit ihren Vermietern des Tierheim-Dellbrück nach einer perfekten Unterkunft. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Allerdings hatte es das tierische Opfer vergangener Mobbingattacken auch im Kölner Osten nicht ganz so einfach. "Anfangs hat sie hier etwas gefremdelt, aber seit sie uns besser kennt ist sie absolut lieb und freundlich."

Den nächsten Schritt will die Achtjährige, die sich in der Zwischenzeit in die langen und ausgiebigen Spaziergänge verliebt hat und sich "gerne mal das Bäuchlein kraulen lässt" schon bald an der Seite neuer Zweibeiner gehen.

Idealerweise, so schreibt es das Tierheim, suche man für die "charmante Schlabberbacke" Kenner und Liebhaber ihrer Rasse, die für immer an ihrer Seite bleiben.

Andere Hunde? Besser nicht! Auf die kann sie nach all den Erfahrungen vorerst verzichten. "Sie wäre gerne Einzelprinzessin", schreibt das Tierheim über die putzige Bewohnerin.

Interessenten, die sich ein Leben an der Seite von Varia vorstellen können, werden gebeten, eine Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de zu schicken.