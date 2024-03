Verfilztes Kaninchen hatte bislang einfach nur Pech: Jetzt will es mit Freundin durchstarten

Köln - Im Tierheim Dellbrück hat jüngst Kaninchen Kalle die Hilfe der Tierretter in Anspruch nehmen dürfen. Der putzige Zeitgenosse kämpfte nämlich mit den Spuren seiner Vergangenheit.

Mit völlig verklumptem Fell musste sich Kalle in der letzten Zeit an seinem kleinen Hinterteil herumschlagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit einem prall gefüllten Rucksack voller Erfahrungen kam Kalle zuletzt in Begleitung von Freundin Konstanze im Tierheim an, um dort seine Vergangenheit mehr oder weniger zu vergessen.

Denn wie das Tierheim via Instagram mitteilte, scherten sich seine Ex-Besitzer offenbar reichlich wenig um das Wohlbefinden ihres tierischen Mitbewohners. "Denn als er hier abgegeben wurde, war sein Fell völlig ungepflegt, die Region um den Po bestand nur noch aus verklebten Filzklumpen."

Doch (leider) nicht nur das ... selbst an den Pfoten trug der Neuankömmling so manches mit sich herum. "Die Pfoten waren gelb vom Urin, ebenso die von seiner Gattin Konstanze."

Um dem Notfellchen kurzerhand zu neuem Lebensglück zu verhelfen, schmissen die Mitarbeitenden die Schermaschine an und befreiten den Neuzugang von Altlasten. "Wir befreiten Kalle von seiner Last, seine Lebensfreude schien mit der neuen Frisur gleich doppelt so groß."