Luchs-Lieferung geht schief: Plötzlich springt das Tier über den Zaun und verschwindet

Ein Luchs, der neu in den Nationalpark Harz ziehen sollte, war am Donnerstag ausgebüxt. © Matthias Bein/dpa

Am gestrigen Donnerstag trudelte eine ganz besondere Lieferung im Nationalpark ein. Ein männlicher Luchs sollte aus dem Tiergarten Nürnberg in ein Gehege an den Rabenklippen bei Bad Harzburg (Niedersachsen) entlassen werden - das war geplant. Was nicht geplant war: Der kleine Vierbeiner machte sich prompt aus dem Staub!

"Der Luchs ist [...] am 4,5 Meter hohen Zaun emporgeklettert, hat diesen [...] überwunden und ist dann auf der anderen Seite heruntergesprungen und ins Unterholz in der unmittelbaren Umgebung des Geheges geflüchtet", teilte Martin Baumgartner vom Nationalpark Harz auf TAG24-Anfrage mit.

"Das war so nicht zu erwarten", hieß es weiter. Seit Jahrzehnten würden in dem Gehege bereits Luchse gehalten werden und bisher hatte es kein Tier über den Zaun geschafft.

Selbst die Tierpflegerin vom Tiergarten in Nürnberg war vom Verhalten ihres Schützlings überrascht, hieß es.