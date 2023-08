Vogel-Opa "Checki" nach Tod von Besitzerin fliegender Notfall!

Köln - Dem Tierheim Dellbrück ist kürzlich ein in die Jahre gekommener Nymphensittich per Feuerwehr-Eskorte ins Haus geflattert. Jetzt suchen die Tierretter nach einer ruhigen Bleibe für den Vogel-Opa.

"Checki" soll nämlich sein komplettes Leben alleine in seinem Käfig und ohne Artgenossen in näherer Umgebung gelebt haben. "Wir möchten hier niemanden verurteilen, man wusste es wahrscheinlich einfach nicht besser."

Einst von seiner Ex-Besitzerin geliebt und verhätschelt muss sich "Checki" nach deren Tod an den gravierenden Tapetenwechsel gewöhnen.

Am Mittwochabend lenkte das Tierheim via Instagram die Aufmerksamkeit der mehr als 50.000 Fans auf den fliegenden Notfall aus Dellbrück.

Neben Checki beherbergt das Tierheim Dellbrück noch zwei weitere Nymphensittiche. © Montage: Website/Tierheim Dellbrück

Um Opa "Checki" jetzt die bestmögliche Versorgung zu bieten und ihn auf seine alten Tage nochmal neuen Lebensmut einzuhauchen, suchen die Tierretter nun nach einer Voliere, in der sich der Nymphensittich an den Kontakt zu Artgenossen gewöhnen kann.

"Die Voliere sollte groß genug sein, sodass er sich gerne zu Artgenossen gesellen kann, aber auch seinen Raum hat, wenn er das nicht möchte. Das Ganze muss natürlich gut beobachtet und begleitet werden. Wir möchten ihm auf seine alten Tage keinen Stress bereiten."

Aber auch für das Szenario, dass es dem kleinen "Checki" nicht gefallen könne, habe man im Tierheim vorgesorgt. "Sollte er absolut nicht zurechtkommen, muss man eine andere Lösung finden - aber die Chance, im Rentenalter noch Freunde zu finden, möchten wir ihm nicht nehmen", machten die Tierretter deutlich.

Um den Plan so schnell wie möglich in die Tat umsetzen zu können, suche man jetzt nach einem geeigneten Plätzchen in einer Voliere. Eine Bitte hatte das Tierheim zum Abschluss des rührenden Beitrags dann auch noch.

"P.S.: Bitte keine fiesen Kommentare."