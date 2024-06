Was ist das denn für ein Vogel? Foto sorgt für Verwirrung

Was ist denn hier los? © Facebook/Screenshot/Wildlife Aid

Denn in Wahrheit steckt der Zaunkönig in einer halbierten Kokosnussschale. Über den Grund klärten vor wenigen Tagen seine Retter auf. Das Team aus dem englischen Leatherhead gehört nämlich zur "Wildlife Aid Foundation" (WAF).

Diese Organisation ist, wie der Name schon sagt, auf die Rettung von Tieren in prekären Situationen spezialisiert. Der Zaunkönig steckte zwar durchaus in der Klemme, als er hilflos aufgefunden wurde, aber nicht in der Kokosnuss.

Diese bekam der kleine Singvogel von seinen Rettern mit Absicht spendiert. "Wenn Stress allein für einen Gartenvogel tödlich sein kann, müssen wir uns einige recht einfallsreiche Wege einfallen lassen, um ihre natürliche Umgebung so weit wie möglich nachzuahmen, damit sie stressfrei bleiben", schrieb das Team am 20. Juni auf Facebook.

Da ihre Suche nach einem passenden Nest für den Zaunkönig gescheitert war, versuchten sie es ganz pragmatisch mit der ausgehöhlten Kokosnuss.