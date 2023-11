Weder Hund noch Kojote: Mann versucht wochenlang, mysteriöses Tier zu fangen

Was war denn das für ein mysteriöser tierischer Besucher? © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota

Darüber hinaus war es so scheu wie schlau. Denn obwohl der Hausbesitzer eine professionelle Falle aufgestellt hatte, schaffte das Tier es immer wieder, zu entkommen. Nach wochenlangem Warten klappte es schließlich doch noch. Bald darauf konnte das Rätsel um den Vierbeiner gelöst werden, wie aktuell The Dodo berichtet.

Demnach wurde das mysteriöse Wesen, nachdem es in die Falle getappt war, an das "Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota" (WRC) in Roseville übergeben. Dort erkannten die Experten schnell, wen sie da vor sich hatten.

"Vor seiner Reise zum WRC erlebte dieser junge Rotfuchs wochenlang Kälte, Hunger, Unbehagen und Verzweiflung, weil sich Milben unter seiner Haut eingenistet hatten und einen schweren Räudefall verursachten", teilte das WRC vergangenen Monat auf Facebook mit.



Doch der haarlose Fuchs hatte neben den genannten noch ein weiteres Problem.