Wer traut sich mit diesem Bären auf die "Gute-Nacht-Führung"?

Von Lutz Brose

Torgau - Um Bären ganz nah zu sein, fahren Tierfilmer um die halbe Welt und scheuen kein Risiko. Deutschlands bekanntester Dokumentarfilmer, Andreas Kieling (65), wurde so mit spektakulären Aufnahmen von Bären in Alaska berühmt, durch eine Zufallsbekanntschaft mit einem Braunbären in den Karpaten 2023 aber schwer verletzt.