Tierheim-Mitarbeiter reagieren sofort, als sie sehen, was sich zwischen Stacheln von Igel verbirgt

Köln – Kleiner Igel in Not! Horst-Achim, wie der Winzling getauft wurde, ist im Tierheim Köln-Dellbrück gelandet. Dort machten die Pfleger eine besorgniserregende Entdeckung zwischen den Stacheln ihres neuen Schützlings. Glücklicherweise wussten sie sofort, was zu tun war.