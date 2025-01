Tierschützer retten Kenya und Samba: Das sind die letzten Zirkustiger der Slowakei

Nijeberkoop - Kenya und Samba heißen die Tiger-Damen, die erfolgreich von einer österreichischen Tierschutzorganisation gerettet wurden. Obwohl ihre Befreiung ein großer Erfolg war, gibt es auch viel Trauriges an dieser Geschichte.

Viel zu lang mussten die beiden in winzigen Gehegen leben - jetzt beginnt ein neuer Abschnitt für sie. © Vier Pfoten

Die Tiere gehörten zum Zirkus Aleš, wo sie jahrelang in winzigen Wagons lebten. Auftreten mussten die Tiger glücklicherweise schon eine Weile nicht mehr - der Zirkusbesitzer entschied, die beiden freiwillig aufzugeben.

Am vergangenen Mittwoch gelang es den Tierschützern von Vier Pfoten, die zwei Großkatzen sicher in ein Schutzzentrum in den Niederlanden zu überführen.

Ganze zwölf Stunden waren sie - mit strenger Überwachung durch eine Tierärztin - unterwegs, bis sie endlich in ihrem neuen Zuhause ankamen.

Zunächst bleiben die beiden jetzt in ihren separaten Innengehegen und werden von den Tierpflegern genauestens überwacht. Diese Quarantänezeit dient dazu, die Tiere an ihre neue Umgebung zu gewöhnen.