Tohuwabohu: Als eine junge Frau Gitarre spielt, ahnt sie nicht wer da hinter ihr sitzt

Als eine junge Musikerin völlig im Gedanken war, wurde sie von einem ungebetenen Gast überrascht.

Von Clemens Grosz

USA - Völlig in Gedanken versunken machte Nikki in ihrem Apartment Musik. Doch plötzlich kam ein ungebetener Gast durchs Fenster geflogen und sorgte innerhalb von Sekunden für riesiges Tohuwabohu in Nikis Wohnung.

Der ungebetene Gast kam durchs Fenster und sorgte für ein Riesen-Chaos in Nikis Wohnung. © Montage: TikTok/nikkikundanmal Unerwartete Begegnung mit einem Raubvogel: Als Nikki Kundamal bei sich zu Hause Gitarre übte, holte sich die junge Sängerin wohl den Schreck ihres Lebens. Soeben spielte NIki "Kiss Me" von "Sixpence None The Richer" auf ihrer Gitarre und sang dazu. Khushi, Nikis Hund, war ebenfalls im Zimmer anwesend und lauschte der Musik seines Frauchens. Doch auch ein Raubvogel (möglicherweise ein Bussard) fand Gefallen an ihrem Gitarrenspiel und sorgte für reichlich Chaos. "Nicht mein üblicher Content", schrieb die Sängerin und Tänzerin augenzwinkernd unter das kuriose Video, das sie am Freitag auf Instagram & Co. teilte.

Video: Raubvogel erschreckt Sängerin und sorgt für reichlich Chaos

"Der chaotischste Tag meines Lebens" stellt Niki später fest