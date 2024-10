Totes Pferd in Stall entdeckt: Obduktion offenbart Überraschendes

Die tote Stute hatte eine Verletzung am Kopf, diese stammte jedoch nicht von einem Schuss. (Symbolfoto) © 123Rf/lightpoet

Eine Schussverletzung, die die Tierhalter vermuteten, sei inzwischen ausgeschlossen worden, hieß es. Bei einer veterinärmedizinischen Untersuchung wurde kein Projektil gefunden, teilten die Ermittler mit.

Die 14-jährige Stute war am vergangenen Montag mit einer Kopfverletzung an einem Stallauslauf in der "Alten Hausener Straße" tot aufgefunden worden.

Woher die Verletzung stammt, ist weiterhin unklar. Laut Polizeiangaben ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Tier selbst verletzt habe. Ermittelt wird weiter in alle Richtungen.