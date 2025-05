Touristenführer können kaum glauben, was sie bei einer Gruppe von Orcas beobachten

Bremer Bay (Australien) - Wenn man an die riesigen Blauwale denkt, würde einem wohl erst einmal kein natürlicher Feind einfallen, der das größte Tier der Welt töten könnte. Touristenführer in Australien haben aber jetzt eine Gruppe von Orcas beobachtet, die genau das in einem blutigen Massaker geschafft hat. Es sollte nicht einmal eine Stunde dauern, bis das Schicksal des gigantischen Meereslebewesens besiegelt war.