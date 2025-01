Touristin sonnt sich am Strand: Als sie sich umdreht, fällt ihr die Kinnlade runter

Tamarindo (Costa Rica) - Sonne, Strand und viel Entspannung: Die Reise einer jungen Frau hätte so herrlich sein können, wäre da nicht eine unangenehme Entdeckung gewesen, die ihr leicht den Urlaub versauen hätte können.

"Stell dir vor: Du entspannst am Strand in Costa Rica und erkennst, dass sich 25 Meter hinter dir ein Krokodil befindet", schreibt die Urlauberin zu ihrem Video.

Allerdings dauerte die Phase der Entspannung nicht allzu lange an, da Nathalie auf ein Detail in der Nähe aufmerksam wurde, das eigentlich ein Grund zum Flüchten wäre: Ein Krokodil!

Nathalie Ramsell verbrachte die ersten Tage des neuen Jahres im Paradies. Die TikTokerin hatte es sich an der Nordwestküste Costa Ricas gemütlich gemacht und ließ sich dort an einem Strand die Sonne auf die Haut scheinen.

Hinter der Touristin hatte es sich ein Krokodil in der Sonne gemütlich gemacht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Nathalie Ramsell

Das Raubtier lag zwar fast schon regungslos an einem Fluss, der offenbar dort ins Meer mündet, entblößte aber drohend seine vielen scharfen Zähne.

Bei dem Tier handelt es sich wahrscheinlich um das in Costa Rica beheimatete Spitzkrokodil, was laut Newsweek bis zu vier Meter groß werden kann. Gut für die Touristen am Strand ist, dass die Reptilien meist nicht sehr aktiv sind und sich lieber den ganzen Tag sonnen. Zudem sind sie Menschen gegenüber eher "scheu".

Trotzdem rät das lokale Reisebüro des Ortes, dass man am Strand von Tamarindo "gut Ausschau" nach den Raubtieren halten soll. Man könne schließlich nicht bestreiten, dass es jedes Jahr Angriffe auf Strandbesucher gibt, die manchmal sogar tödlich enden.

Ob sich Nathalie trotz des Krokodils weiter in der Sonne aalte oder lieber das Weite suchte, ist nicht bekannt. Die anderen Strandbesucher schienen das nur wenige Meter entfernte Reptil allerdings ziemlich entspannt aufzunehmen.