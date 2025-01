Unerwartete Begegnung: Baby-Krabbe erobert Forscher-Herzen im Sturm

In diesem sieht man eine kleine, stachlige Baby-Krabbe , wie sie ruhig auf der Hand eines Forschers sitzt und in die Kamera schaut.

Viele User im Netz waren beim Anblick der kleinen Krabbe hin und weg. So schrieben einige: "Er sieht so aus, als wäre er gerade von einem unglaublich erholsamen Nickerchen aufgewacht" oder "Er sieht nett aus!" Einige gaben der kleinen Krabbe sogar einen Namen. So steht in einem Kommentar: "Ein sehr höflicher Typ. Ich werde ihn ab jetzt Peter nennen."

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei dem süßen Tier übrigens um ein Exemplar der Königskrabbenart "Neolithodes agassizii".