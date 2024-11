Vier verwaiste Otterbabys gefunden: Jetzt sollen sie zu einer Familie werden

Haringsee - Mitarbeiter der österreichischen Tierschutzorganisation " Vier Pfoten " haben alle Hände voll zu tun. Sie wollen vier gerettete Otter zu einer Bande vereinen. Alle wurden an unterschiedlichen Orten gefunden und sollen jetzt ein gemeinsames Leben verbringen.

Otterweibchen Lilly hatte gerade erst die Augen geöffnet als man sie fand. © VIER PFOTEN Österreich

Die vier Fischotter Lilly, Milo, Motte und Fibs wurden dazu zur Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee gebracht, wo sie ihre Zeit momentan paarweise verbringen.

Weibchen Lilly und Männchen Fibs sind die kleinsten von ihnen. Lilly fand man Ende September allein im Örtchen Jennersdorf.

"Sie hatte gerade ihre Augen geöffnet, daher schätzen wir, dass sie zu dem Zeitpunkt etwa vier Wochen alt war", erklärte der wissenschaftliche Leiter der Station Dr. Hans Frey.

Fibs entdeckte man in der Nähe eines Teichs in Kirchberg an der Wild und brachte ihn mit Lilly zusammen. Glücklicherweise verstehen die beiden sich gut.

Milo - der mit etwa zwölf Wochen schon etwas älter ist - wurde neben seiner toten Mutter in Katsch in der Steiermark gefunden. Er bildet zurzeit ein Duo mit Ottermädchen Motte, die aus einem Tierheim in Freistadt stammt.

"Sie hat sich sehr schnell mit Milo angefreundet, die beiden kuscheln immer zusammen. Sie machen auch schon erste Ausflüge in das kleine Wasserbecken in ihrem Gehege", berichtete Dr. Hans Frey.