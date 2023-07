Vogel massiv von Hund attackiert, doch "Amselina Jolie" hat Glück im Unglück

Der Vogel wurde auf den Namen "Amselina Jolie" getauft. © Instagram/tierheim_bergheim

Das ist gerade noch mal gut gegangen!

Wie die Bergheimer Tierretter ihren rund 29.000 Fans am Dienstag in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, wurde die kleine Amsel jüngst verletzt in die Einrichtung gebracht, nachdem sie "massiv von einem Hund attackiert", aber noch rechtzeitig gerettet worden war.

Sofort kümmerten sich die Mitarbeiter um das verletzte Tier, für das die Sache noch mal einigermaßen glimpflich ausging, und tauften ihren Schützling auf den treffenden Namen "Amselina Jolie".

Bei Instagram teilten die Tierretter auch einen Schnappschuss ihres gefiederten Schützlings, auf dem dieser sich gerade einige winzig klein portionierte Trauben schmecken ließ.

Inzwischen ist die Amsel zwar wieder fit, "aber jetzt leider auf einem Auge blind", wie ihre Pfleger weiter schilderten. "Man merkt ihr bei den kleinen Rundflügen durchs Büro schnell an, dass es nicht mehr so perfekt klappt mit der Orientierung."

In der freien Natur hätte Amselina mit ihrer Beeinträchtigung wohl ziemliche Schwierigkeiten bekommen, doch glücklicherweise fanden die Tierretter schnell ein neues passendes Zuhause für den Pechvogel.