Von Menschen schwer misshandelt: Jetzt hoffen Halbohr und Einohr auf eine zweite Chance

Halle (Saale) - Zwei Kaninchen hoffen im Hallenser Tierheim auf die baldige Vermittlung in ein neues Zuhause.

"Die Schmerzen der Tiere, die sie bei der Verstümmelung erleiden mussten, mag man sich nicht vorstellen", so das Tierheim.

Zu ihrem vorherigen Leben ist nicht allzu viel bekannt, aufgrund ihrer Verletzungen an den Ohren muss aber davon ausgegangen werden, dass sie von Menschen misshandelt wurden.

Wie das Tierheim auf seiner Website mitteilte, war das Kaninchen-Duo Halbohr und Einohr vom Veterinäramt beschlagnahmt und in die Obhut der Pfleger gegeben worden.

Aktuell leben Halbohr und Einohr in Innenhaltung und sollen in ein mindestens sechs Quadratmeter großes Gehege oder Zimmer einziehen. Am liebsten wäre es den Pflegern, wenn sie ein gemeinsames Zuhause finden.

Ihr habt Interesse? Dann meldet Euch über das Kontaktformular beim Tierheim.