Was liegt da am Strand? Gaffer bringen sich in Gefahr, nur um das zu sehen

Schottland - Ende Januar wurde ein Finnwal an die schottische Küste gespült. Jetzt zieht das 17 Meter lange Tier zahlreiche Gaffer an und soll noch für einige Zeit liegen bleiben.

Zahlreiche Gaffer und Hobby-Fotografen nehmen einen gefährlichen Weg auf sich, um den toten Wal zu Gesicht zu bekommen. © Screenshot/X/@alexsteven

Für den Meeres-Riesen war am Strand von Culross, nördlich der schottischen Hauptstadt Edinburgh, Endstation. Unterhalb einer Bahntrasse liegt der Wal nun seit Wochen und ist für Unmengen Schaulustige eine echte Attraktion.

Wie BBC News berichtete, habe die örtliche Polizei sogar schon eine Warnung herausgegeben, dass Gaffer sich zurückhalten und den Fundort des toten Tiers meiden sollen.

Denn um den Tausende-Kilogramm schweren Koloss zu erreichen, müsse man an einer rund 1,6 Kilometer langen Bahnlinie entlanglaufen und sie am Ende überqueren. Das Problem dabei sei, dass die Gleise unter elektrischer Spannung stehen. Es herrscht also Lebensgefahr!

Naturschützer des "Fife Coast and Countryside Trust" (FCCT) hatten zuvor ebenfalls aufgefordert, sich fernzuhalten und den Wal der Natur zu überlassen.