Waschbär steckt in Gully fest: Passant rettet ihn mit ungewöhnlicher Methode

Holyoke (Massachusetts, USA) - Tierischer Einsatz in Holyoke im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts! Ein Waschbär hatte sich in einem Gullydeckel verkeilt und kam weder vor noch zurück. Zum Glück war Fernando Riviera Jr. zur Stelle.

Nach etwa 20 Minuten gelang es, den Waschbär aus seiner Falle zu befreien. © Screenshot/Facebook/Holyoke Police Department

Am Montag entdeckte er das hilflose Tier am Rande eines Parks. Da sich das örtliche Polizeirevier in unmittelbarer Nähe befand, konnte er sofort ein paar hilfsbereite Polizisten ausfindig machen.

Die Beamten hoben den Gullydeckel an, doch der Waschbär steckte immer noch fest.

Dann kam Rivera auf eine ungewöhnliche Idee: Er öffnete zwei Waschmittel-Pods und schmierte damit den Kopf des Waschbären ein.

Der Versuch, ihn glitschiger zu machen und damit zu befreien, gelang und nach circa 20 Minuten hatte die Tortur ein Ende. Den Rest übernahm die Tierrettung.