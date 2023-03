Wer diese Tiere füttert, muss in Bonn bald eine hohe Strafe zahlen

"Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass sie den Tieren damit nichts Gutes tun. Durch das ständige Überangebot an Nahrung vermehren sie sich noch stärker, was fatale Folgen für das Ökosystem hat", erklärt er.

In der Nähe von Gewässern graben Nutrias große Höhlen. © Giacomo Zucca/Bundesstadt Bonn

Insbesondere die Rheinaue leidet unter den etwa 52 Zentimeter großen Nagern. Denn dort fressen die Nutrias die nützlichen Wasserpflanzen ab.

"Die sogenannten Makroalgen wurden im Rahmen der aufwändigen und kostenintensiven Seesanierung eigens gepflanzt und spielen für die Stabilität des sensiblen Ökosystems und für die Reinigung des Gewässers eine wichtige Rolle", erläutert die Stadt ausführlicher. So steht zum Beispiel auch die große Teichmuschel unter Artenschutz. Nur leider befindet sie sich auch auf der Speisekarte der invasiven Art.

Neben Muscheln und Pflanzen fressen Nutrias ebenfalls Baumrinde, was zum Absterben einzelner Bäume führt. Durch ihre ausgeklügelten Bauten in der Nähe von Gewässern, könnten die Nutrias außerdem den Hochwasserschutz gefährden, sollten sie sich an anderen Stellen in der Stadt niederlassen. Seit einiger Zeit setzt die Stadt daher sogar auf Jäger, die die Population gezielt eindämmen.

"Angesichts der drohenden ökologischen Folgen ist die Stadt Bonn wie auch andere Kommunen dazu verpflichtet, die große Nutria-Population einzudämmen und zu verhindern, dass sich die Tiere weiter ausbreiten. So sieht es die EU-Verordnung zu invasiven Arten und das Bundesnaturschutzgesetz vor", verteidigt die Stadt ihre Maßnahmen.