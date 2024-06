Wer hat dieses Pferd gesehen? Vierbeiner wie vom Erdboden verschluckt

Eggstätt - Ein Pferd ist in Eggstätt (Landkreis Rosenheim) entlaufen und seitdem verschwunden. Die Polizei setzt bei der Suche auf die Hilfe der Bevölkerung.

Die Polizei hofft auf Hinweise zu diesem ausgebüxten Pferd. © Polizeiinspektion Prien/dpa

Besonders schwierig für die Suche seien die vielen Wälder, die es in dem Gebiet gebe, erklärte ein Polizeisprecher am Freitag.

Man hoffe, durch die Hinweise gezielt suchen zu können. Das Gebiet sei aktuell zu groß, um von der Polizei durchkämmt zu werden, so der Sprecher.

Wie das Tier am Mittwochabend aus seinem Zuhause in Meisheim in der Gemeinde ausbrechen konnte, war zunächst unklar.