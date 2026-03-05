Tierische Sensation: Kuh bringt Drillinge zur Welt
Hamburg - In Hamburgs Norden kann Landwirt Ulrich Niemeyer (59) eine kleine Sensation feiern: Eine seiner Kühe brachte Drillinge zur Welt. Die Wahrscheinlichkeit einer Drillingsgeburt ist verschwindend gering.
Nach 32 Jahren als Landwirt gibt es nicht mehr viel, was Niemeyer noch überraschen kann. Doch am 18. Februar staunte er nicht schlecht, als er einen Blick in die Box von Kuh "94" wagte. Denn seinen Blick erwiderten statt zweier gleich acht Augen.
"Sie hat 18 Tage zu früh gekalbt. Wir wussten zwar vom Tierarzt, dass es Zwillinge werden sollten, aber nicht Drillinge", erzählt der 59-Jährige im Gespräch mit TAG24.
Statistisch gesehen kommt eine Drillingsgeburt bei Kühen nur bei einer von 500.000 Geburten vor. Dass alle vier die Geburt gut überstanden haben, macht es noch erstaunlicher.
"Normalerweise wiegen Kälber bei der Geburt zwischen 35 und 50 Kilogramm. Bei den Drillingen wog das Kleinste keine 15 Kilogramm. Das konnte man sich wie einen Hund unter den Arm klemmen", so Niemeyer.
Von der Mutter mussten die drei weiblichen Kälber gleich getrennt werden. "Die Mama war überfordert. Die hat sich auf das eine auch draufgelegt. Und sie war so wackelig, dass die Kälber nicht an die Zitzen konnten", erklärt der Landwirt, der in Wohldorf-Ohlstedt den Wohldorfer Hof betreibt.
Also wurden die Drillinge händisch aufgezogen, bevor sie an das Trinken aus Eimern gewöhnt wurden.
Die Drillinge können besucht werden
Namen bekommen die Tiere auf dem Hof nicht. "Ich habe genug mit Namen meiner Kinder und Enkel zu tun. Ich kann mir nur ganz schlecht Namen merken. Also, wir rufen die Kühe mit Nummern, die sie am Hals tragen", erläutert Niemeyer.
Der Hamburger möchte das Ganze nicht zu sehr romantisieren.
"Es sind eben immer noch Nutztiere für uns. Wir lieben sie alle sehr und wir arbeiten sehr gerne mit den Tieren zusammen, aber für uns ist es einfach auch unsere Arbeit", sagt der 59-Jährige.
Auch bei den drei Kälbern macht er da keine Ausnahme. "Sie werden jetzt für zwei Jahre unsere 'Drillinge' sein. Dann bekommen sie selber ein Kalb und bekommen eine Nummer", so der Landwirt.
Wer die Drillinge bestaunen möchte, kann den Hof in der Herrenhausallee 8 in Hamburg besuchen.
Der Betrieb hat einen offenen Hof und ermöglicht es so den Kindern der Umgebung zu erkunden, wo die Lebensmittel eigentlich herkommen.
