Tierische Sensation: Kuh bringt Drillinge zur Welt

Hamburg - In Hamburgs Norden kann Landwirt Ulrich Niemeyer (59) eine kleine Sensation feiern: Eine seiner Kühe brachte Drillinge zur Welt. Die Wahrscheinlichkeit einer Drillingsgeburt ist verschwindend gering.

Die Drillinge waren für Landwirt Ulrich Niemeyer (59) eine Überraschung. Der Tierarzt hat mit Zwillingen gerechnet. © TAG24/Tobias Bruns

Nach 32 Jahren als Landwirt gibt es nicht mehr viel, was Niemeyer noch überraschen kann. Doch am 18. Februar staunte er nicht schlecht, als er einen Blick in die Box von Kuh "94" wagte. Denn seinen Blick erwiderten statt zweier gleich acht Augen.

"Sie hat 18 Tage zu früh gekalbt. Wir wussten zwar vom Tierarzt, dass es Zwillinge werden sollten, aber nicht Drillinge", erzählt der 59-Jährige im Gespräch mit TAG24.

Statistisch gesehen kommt eine Drillingsgeburt bei Kühen nur bei einer von 500.000 Geburten vor. Dass alle vier die Geburt gut überstanden haben, macht es noch erstaunlicher.

"Normalerweise wiegen Kälber bei der Geburt zwischen 35 und 50 Kilogramm. Bei den Drillingen wog das Kleinste keine 15 Kilogramm. Das konnte man sich wie einen Hund unter den Arm klemmen", so Niemeyer.

Von der Mutter mussten die drei weiblichen Kälber gleich getrennt werden. "Die Mama war überfordert. Die hat sich auf das eine auch draufgelegt. Und sie war so wackelig, dass die Kälber nicht an die Zitzen konnten", erklärt der Landwirt, der in Wohldorf-Ohlstedt den Wohldorfer Hof betreibt.

Also wurden die Drillinge händisch aufgezogen, bevor sie an das Trinken aus Eimern gewöhnt wurden.