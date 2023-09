Ur-Koalas im australischen Busch entdeckt: "Lumakoala" lebte vor 25 Millionen Jahren

Die Entdeckung helfe dabei, eine Lücke von 30 Millionen Jahren in der Entwicklung der süßen Beuteltiere zu schließen.

Ergebnisse einer Computeranalyse hätten gezeigt, dass "Lumakoala" ein Mitglied oder ein naher Verwandter der Koala-Familie sei, so Crichton.

Etwa 100 Kilometer südlich von Alice Springs in der Region Northern Territory seien fossile Zähne des Beuteltiers gefunden worden, so Flinders-Doktorand Arthur Crichton.

Die Spezies sei "Lumakoala blackae" genannt worden, hieß es in einer Pressemitteilung der Flinders University in Adelaide.

Die Zahl der heutigen Koalas, die nur in Down Under leben, wurde mittlerweile durch anhaltende Dürren, verheerende Buschbrände, Krankheiten und den Verlust des Lebensraums stark dezimiert.

In einigen Bundesstaaten wurde der Gefährdungsstatus der drolligen Eukalyptus-Fresser im vergangenen Jahr von "vulnerable" (verletzlich) auf "endangered" (bedroht) hochgesetzt.