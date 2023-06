Vom Aussterben bedroht: Naturschützer greifen Steinkauz unter die Flügel

"Der Steinkauz ist für uns eine "Leuchtturm-Art" für eine ganze Gruppe von Tieren, die an Streuobstwiesen gebunden sind. Das wird man nicht in allen Regionen des Landes wiederherstellen können", betont Thienemann. Aber gerade im ländlichen Raum wäre es schön, wenn Gärten auch wirklich wieder als Gärten genutzt werden und nicht nur für die Mahd.

Momentan hat er gemeinsam mit seiner Frau drei Paare in der Zucht. Aber auch andere Mitstreiter der Ökostation Borna-Birkenhain unterstützen das Anliegen und schaffen einen Pool an jungen Käuzen. Eine Voliere auf einem Autoanhänger dient als mobile Auswilderungsstation.

Seine Leibspeise sind Feldmäuse. Gibt es viele davon, wächst auch die Zahl der Nachkommen beim Steinkauz. Selbst Käfer und Regenwürmer verschmäht er nicht. "Alles was kreucht und fleucht", beschreibt der Experte den Speiseplan. Der Steinkauz laufe seiner Beute am Boden auch hinterher.

Zum natürlichen Lebensraum von Steinkäuzen gehören Gärten und Streuobstwiesen. Weil der Fläche in den vergangenen Jahren jedoch drastisch abgenommen hat, hat auch der Kauz ums Überleben zu kämpfen. © Sebastian Willnow/dpa

Bevor sie in Freiheit kommen, haben die Steinkäuze 14 Tage Zeit, sich im Schutz der Voliere und bei täglicher Fütterung mit dem Gelände und den Geräuschen vertraut zu machen. Meist dauert es dann noch ein paar Tage, bis sie endgültig in die Freiheit fliegen. An Futterplätzen wird noch eine Zeit lang Nahrung ausgelegt.

"Man versucht immer, Paare auszuwildern. Aber nicht immer passt es, das ist wie bei den Menschen", sagt Thienemann. Schon in der Voliere könne man sehen, ob sie sich verstehen. "Wenn die bereits nach zwei Tagen zusammensitzen, kann man die ruhigen Gewissens auch gemeinsam auswildern."

In manchen Jahren hat Thienemann mit Unterstützung anderer nur vier oder fünf Käuze ausgewildert, in guten Jahren wie diesem sind es 19. Alle von ihnen wurden 2019 geboren. Im Oktober findet die letzte Auswilderung des Jahres statt - ein Familienverbund mit Vater, Mutter und fünf Kindern. In diesen Tagen schaut Thienemann häufiger mal in die Luft, um neue Beute für die Steinkäuze zu sichten. "Wir warten jetzt auf die Juni-Käfer."

Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (49, Grüne) ist des Lobes voll. "Das Engagement der vielen ehrenamtlichen Naturschützerinnen und Naturschützer ist enorm wertvoll. Wir haben in den letzten Jahren den Naturschutz deutlich gestärkt, den ehrenamtlichen wie den staatlichen. Die Aufgabe ist doch ganz klar: Wir müssen dringend den Verlust der Artenvielfalt stoppen. Jede Art zählt, jeder Lebensraum zählt."