1. Mai in Aschersleben: Tausende Gäste feiern 50. Zoo-Geburtstag

Aschersleben - Klein und Groß waren am Montag bei bestem Frühlingswetter in Aschersleben ( Harz ) zu Gast, um den 50. Geburtstag des Zoos zu feiern.

Die neuen Braunbären Mette und Bambam waren die Stars am Montag in Aschersleben. © Matthias Bein/dpa

Bis zum Nachmittag waren rund 2000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden, denen unter anderem die zwei neuen Braunbären Mette und Bambam vorgestellt wurden, wie Anne-Kristin Schütze von der Aschersleber Kulturanstalt am Montag sagte.

Den seit 50 Jahren bestehenden Zoo Aschersleben haben eigenen Angaben zufolge bisher rund 4,5 Millionen Menschen besucht. Mehr als 130 Tierarten - heimische und exotische - seien in der Anlage zu Hause.

Unter den etwa 300 Bewohnern ist auch ein weißer Löwe. Bis vor einem Jahr war auch noch ein weißer Tiger unter den Zoobewohnern. "Nach dem Tod des Tigers wird das Gehege jetzt wieder als Gehege für die zwei Bären genutzt", so Schütze.

Mette und Bambam stammten aus einem schwedischen Privatzoo, der aufgelöst werde. "Die beiden waren heute gar nicht schüchtern, sondern ganz neugierig und haben sich gleich rausgetraut."

Zu Eröffnung vor 50 Jahren, also am 1. Mai 1973, habe es schon einmal Braunbären im Aschersleber Zoo gegeben. Zwischenzeitlich seien unter anderem Brillenbären unter den Bewohnern gewesen, so Schütze.