Unfassbar süß! Baby-Hippo Toni auf erstem Tauchgang im Berliner Zoo

Berlin - Durch die verglaste Scheibe des 22 Grad warmen Innenbeckens hat TAG24 für Euch Mini-Hippo Toni im Berliner Zoo bei seinem ersten Tauchgang in tiefere Gefilde beobachtet.

Baby-Hippo Toni aus dem Berliner Zoo unternahm am heutigen Dienstag ihren ersten Tauchgang in tieferes Wasser vor Publikum mit Mama Debbie (27). © TAG24

Das am 3. Juli geborene, putzige Zwergflusspferd hatte mit einem Bruch am Beckenkamm keinen leichten Start ins Leben.

Doch mittlerweile erfreut sich Toni bester Gesundheit und tapste am heutigen Dienstag zunächst ganz schüchtern hinter Mama Debbie (27) in die Anlage der Hippo Bay.

Mit Erdnüssen angelockt, wagte sich das kleine Hippo-Mädchen schließlich mit ihrer Mama in das 1,20 Meter tiefe Becken und war erst mal in dem trüben Wasser verschwunden, bis es sich für ein paar Sekunden an der Scheibe vor zahlreichen erwartungsvollen Augenpaaren blicken ließ.

Auch TAG24 erhaschte einen Blick auf die putzigen Tiere bei ihrem Unterwasser-Abenteuer. Einen Probelauf gab es schon, wie Svenja Eisenbarth, Sprecherin des Zoos, sagte. Dort habe ihr Lieblingstier Toni sogar eine kleine Rolle gemacht.