Beliebt bei den Besuchern: Thüringer Tierpark landet in den Top Ten

Zum ersten mal seit 2019 wurde ein deutschlandweites Zoo-Ranking durchgeführt, bei dem 370 Tierparks nach ihrer Beliebtheit bewertet wurden.

Von Marie Pohland

Bad Blankenburg - In einer neuen Studie wurden insgesamt 370 Zoos, Tierparks, Wildgehege, Vogelparks und Aquarien in Deutschland auf Herz und Nieren geprüft. Ein Thüringer Tierpark schafft es sogar in die Top Ten. Laut einer Erhebung von Testberichte.de schneidet der Falkenhof Burg Greifenstein dabei von allen Thüringer Konkurrenten am besten ab.

Voraussetzung für die Teilnahme waren je 100 Google-Bewertungen. Bei gleichem Durchschnitt wurde nach der Anzahl der Rezensionen gewichtet. (Symbolbild)  © ---/Ukrinform/dpa

Um die Beliebtheit deutscher Tierparks vergleichen zu können, wurden im Zoo-Ranking zwei Millionen Online-Bewertungen unter die Lupe genommen.

Dabei erhielt der beliebteste Zoo eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen, das Schlusslicht erreichte nur 3,6 Sterne.

Der Falkenhof Burg Greifenstein in Bad Blankenburg erhielt ebenfalls 4,8 Sterne, landete jedoch aufgrund der geringeren Anzahl an Bewertungen nur auf dem fünften Platz.

Nach der Gründung der Falknerei im Jahr 2018 beheimatet sie heute über 50 Vögel und ist damit eine der größten Falknereien in Deutschland.

Zu sehen gibt es dort vor allem Flugvorstellungen der Greifvögel.

Besonders gelobt von den Besuchern: das faszinierende Programm, die tolle Location und freundliche Mitarbeiter.

Diese weiteren Thüringer Zoos schaffen es in die Rangliste

Den ersten Platz des Rankings belegte mit dem Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls ein Tierpark, bei dem Vögel im Vordergrund stehen. (Symbolbild)
Den ersten Platz des Rankings belegte mit dem Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls ein Tierpark, bei dem Vögel im Vordergrund stehen. (Symbolbild)  © 123rf/collins93

Mit dem Inselzoo in Altenburg landet ein weiterer Zoo aus dem Freistaat mit einer Bewertung von 4,7 Sternen auf dem 32. Platz.

Die schlechteste Bewertung der in Thüringen berücksichtigten Zoos bekam der Tiergarten in Sonneberg mit 4,0 von 5 Sternen, was Platz 356 der Rangliste bedeutet.

Die durchschnittliche Bewertung aller 370 Zoos, Tierparks, Wildgehege, Vogelparks und Aquarien lag bei 4,45 von 5 Sternen.

Zuletzt wurde das Ranking im Jahr 2019 durchgeführt.

Titelfoto: ---/Ukrinform/dpa

