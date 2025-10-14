Beliebt bei den Besuchern: Thüringer Tierpark landet in den Top Ten

Bad Blankenburg - In einer neuen Studie wurden insgesamt 370 Zoos , Tierparks, Wildgehege, Vogelparks und Aquarien in Deutschland auf Herz und Nieren geprüft. Ein Thüringer Tierpark schafft es sogar in die Top Ten. Laut einer Erhebung von Testberichte.de schneidet der Falkenhof Burg Greifenstein dabei von allen Thüringer Konkurrenten am besten ab.

Voraussetzung für die Teilnahme waren je 100 Google-Bewertungen. Bei gleichem Durchschnitt wurde nach der Anzahl der Rezensionen gewichtet. (Symbolbild) © ---/Ukrinform/dpa

Um die Beliebtheit deutscher Tierparks vergleichen zu können, wurden im Zoo-Ranking zwei Millionen Online-Bewertungen unter die Lupe genommen.

Dabei erhielt der beliebteste Zoo eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen, das Schlusslicht erreichte nur 3,6 Sterne.

Der Falkenhof Burg Greifenstein in Bad Blankenburg erhielt ebenfalls 4,8 Sterne, landete jedoch aufgrund der geringeren Anzahl an Bewertungen nur auf dem fünften Platz.

Nach der Gründung der Falknerei im Jahr 2018 beheimatet sie heute über 50 Vögel und ist damit eine der größten Falknereien in Deutschland.

Zu sehen gibt es dort vor allem Flugvorstellungen der Greifvögel.

Besonders gelobt von den Besuchern: das faszinierende Programm, die tolle Location und freundliche Mitarbeiter.