Dieses Mäusebaby ist eine echte Sensation

München - Sensation im Tierpark Hellabrunn : Nur wenige Wochen nach dem Einzug der extrem seltenen Bayerischen Kurzohrmaus gibt es Baby-News!

Mit etwas Glück können Besucher das Baby der Kurzohrmaus im Hellabrunner Maushaus erspähen. © Tierpark Hellabrunn

Die Bayerische Kurzohrmaus zählt zu den seltensten Säugetieren der Welt. Wie ihre Verwandten, die Wühlmäuse, lebt sie meist unter der Erde. Sie galt jahrzehntelang als verschollen. Erst 2023 wurden die Tiere nach intensiver Suche bei Mittenwald wiederentdeckt.

Aufgrund ihres stark isolierten Verbreitungsgebiets und der sehr kleinen Population steht die Kurzohrmaus auf der Roten Liste Deutschlands noch als "ausgestorben oder verschollen", in Österreich gilt sie als "vom Aussterben bedroht".

Umso erfreulicher ist der Nachwuchs in Hellabrunn. "Dieser kleine, aber bedeutende Erfolg zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und auf diesem Zuchtpaar aufbauen können, um die Erhaltungszucht für diese sehr seltene Mausart zu unterstützen", sagt die zuständige Kuratorin Lena Bockreiß.

Auf lange Sicht könnte durch das Projekt die Art in ihrem natürlichen Lebensraum unterstützt werden - etwa durch Auswilderungen, erklärt der Zoo.