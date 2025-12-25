Dieses Mäusebaby ist eine echte Sensation
München - Sensation im Tierpark Hellabrunn: Nur wenige Wochen nach dem Einzug der extrem seltenen Bayerischen Kurzohrmaus gibt es Baby-News!
Die Bayerische Kurzohrmaus zählt zu den seltensten Säugetieren der Welt. Wie ihre Verwandten, die Wühlmäuse, lebt sie meist unter der Erde. Sie galt jahrzehntelang als verschollen. Erst 2023 wurden die Tiere nach intensiver Suche bei Mittenwald wiederentdeckt.
Aufgrund ihres stark isolierten Verbreitungsgebiets und der sehr kleinen Population steht die Kurzohrmaus auf der Roten Liste Deutschlands noch als "ausgestorben oder verschollen", in Österreich gilt sie als "vom Aussterben bedroht".
Umso erfreulicher ist der Nachwuchs in Hellabrunn. "Dieser kleine, aber bedeutende Erfolg zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und auf diesem Zuchtpaar aufbauen können, um die Erhaltungszucht für diese sehr seltene Mausart zu unterstützen", sagt die zuständige Kuratorin Lena Bockreiß.
Auf lange Sicht könnte durch das Projekt die Art in ihrem natürlichen Lebensraum unterstützt werden - etwa durch Auswilderungen, erklärt der Zoo.
"Wir stehen in engem Austausch mit dem Alpenzoo Innsbruck, der eine Vorreiterrolle im Schutz der Bayerischen Kurzohrmaus einnimmt. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, heimische Tierarten direkt vor unserer Haustür zu bewahren und damit auch die biologische Vielfalt unserer Region langfristig zu erhalten", so Bockreiß.
Titelfoto: Tierpark Hellabrunn