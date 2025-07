Darum gehen Bewegungsmelder an, wenn sich Zoo-Tiere bei Hitze abkühlen wollen

Berlin - Bei der derzeitigen Hitze in Berlin sind auch die tierischen Bewohner des Berliner Zoos auf der Suche nach Abkühlung. Einige von ihnen kommen in den Genuss einer besonderen Hightech-Dusche.

Eisbomben wurden den tierischen Zoobewohnern von ihren Pflegern bei hohen Temperaturen am Mittwoch in Berlin serviert. © Screenshot/Instagram/zooberlin

"Auch an warmen Tagen ist bei uns für die Tiere gut gesorgt", schrieb das Zoo-Team in seiner Story am Mittwoch bei sengender Hitze auf Instagram.

Viele kühlen sich in den Wasserbecken oder in den Schlammlöchern ab.

Doch die tierischen Bewohner sind es auch gewohnt, unter die Dusche zu springen, hüpfen oder laufen, wenn es ihnen zu heiß wird.

So genossen die Elefanten Anchali und Pang Pha ein erfrischendes Bad und hatten dabei anscheinend richtig Spaß, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Insbesondere die Panzernashörner haben einen speziellen Luxus: Auf ihrer Anlage stehen Duschen, die mit Bewegungsmeldern ausgestattet sind. Je nach Belieben der Tiere gehen diese dann automatisch an und wieder aus.