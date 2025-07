Hitzewelle: Abkühlung nach der großen Hitze

Fortsetzung des Artikels laden

2. Juli, 10.55 Uhr: Zwei Todesfälle nach Hitze in Frankreich

Alles in Kürze Europa erlebt den heißesten Juni aller Zeiten.

Rekord-Temperaturen von 46 Grad in Portugal gemessen.

Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Hitze in Deutschland.

Spanien verzeichnet den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen.

Hitzetote in Italien und Eiffelturm-Schließung in Paris gemeldet. Mehr anzeigen

In Frankreich sind zwei Menschen aufgrund von Hitze ums Leben gekommen. Laut Agnès Pannier-Runacher (51), der französischen Umweltministerin, starben die Personen im Zusammenhang mit der aktuellen Hitzewelle im Land.

In Frankreich sind zwei Menschen aufgrund der Hitze ums Leben gekommen. Das Foto zeigt Touristen in Paris, die sich vor der Wärme schützen. © Christophe Ena/AP/dpa

2. Juli, 10.34 Uhr: Reisende sitzen stundenlang bei Hitze in Bahn fest

48 Reisende mussten am Dienstag zweieinhalb Stunden bei heftiger Hitze und kaputter Klimaanlage in einem Zug der Nordwest-Bahn bei Elsfleth (Niedersachsen) ausharren. Durch einen technischen Defekt wurde die Regionalbahn gestoppt, berichtete die Nordwest Zeitung. Später hätten Fahrgäste aufgrund der Hitze den Notruf gewählt. Mehrere kamen in ein Krankenhaus.

2. Juli, 10.11 Uhr: Wetterdienst warnt vor Waldbränden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Mittwoch vor einem hohen Waldbrandrisiko gewarnt. Besonders betroffen wären große Teile Brandenburgs und Sachsen-Anhalts, aber auch etwa Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Dort meldete DWD zu Teilen die höchste der fünf Warnstufen.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes vom 2. Juli 2025. © DWD

2. Juli, 9.52 Uhr: Etwas Abkühlung im Westen Europas

Im Westen Europas wird nach einer mehrtägigen Hitzewelle von Mittwoch an mit etwas niedrigeren Temperaturen gerechnet. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Angaben auf den französischen Wetterdienst bekannt gab, könne es am späten Mittwoch sowie am Donnerstag im Osten Frankreichs und an der Grenze zu Deutschland zu starken Gewittern kommen.

2. Juli, 9.22 Uhr: Polizei warnt Autofahrer vor schmelzenden Straßen

Die Polizei in Niedersachsen hat Autofahrer vor Fahrbahnschäden durch die Hitze gewarnt! Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg dem öffentlich-rechtlichen Sender "buten un binnen" berichtete, sei der Asphalt in der Region bereits am Dienstag an einigen Stellen regelrecht geschmolzen. Besonders betroffen sei die Gegend um Delmenhorst und Wildeshausen. Dort wäre auch die A29 zwischen Wardenburg und Großenkneten betroffen, hieß es.



"Blow up" auf der Autobahn: Aufgrund der Hitze können Betonfahrbahnen aufbrechen. (Archivfoto) © Rene Priebe/dpa

2. Juli, 9.06 Uhr: Kaltfront im Anmarsch

Eine Kaltfront über Deutschland naht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bei Bluesky mitteilte, war bereits am Morgen eine nahende Kaltfront am Himmel über Deutschland erkennbar, die ab dem Nachmittag mit teils heftigen Gewittern zuschlagen soll. Betroffen sind vor allem der Westen sowie der Nordwesten des Landes, so der DWD.

Satellitenbild von Mitteleuropa vom 2. Juli 2025, 8 Uhr. © DWD

2. Juli, 8.59 Uhr: Erste 30-Grad-Marken geknackt

Am Mittwochmorgen sind in Deutschland die ersten Temperaturen von 30 Grad gemessen worden. Wie Kachelmannwetter bei X bekannt gab, wurden gegen 8.20 Uhr 30 Grad Celsius etwa am Flughafen Paderborn/Lippstadt gemeldet.

2. Juli, 8.43 Uhr: Zwei Tote bei Waldbrand

Ein Waldbrand in Spanien hat zwei Menschen das Leben gekostet. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, wurden die beiden Leichen am Dienstag bei Löscharbeiten nahe der Stadt Coscó in Katalonien entdeckt. Die Brandursache sei unklar gewesen, die derzeitige Hitze und Trockenheit in Verbindung mit starkem Wind hätten die Flammen jedoch angefacht.

In Spanien sind zwei Menschen bei Waldbränden ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © JAVIER SORIANO / AFP

2. Juli, 6.59 Uhr: Klimaanlage in Reisebus defekt - Feuerwehr versorgt 65 Kinder

In einem Reisebus mit über 65 Kindern und 15 Betreuungspersonen an Bord, der auf der A3 in Nordrhein-Westfalen unterwegs war, ist am Dienstagnachmittag die Klimaanlage ausgefallen - ein Fall für die Feuerwehr. Die Feuerwehr des Ortes Ratingen kümmerte sich bei der extremen Hitze um die Versorgung der Kinder und Erwachsenen mit Getränken und leiteten sie in einen gesicherten Bereich, hieß es. Ein Kind wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen Fahrgäste konnten nach einem Umstieg in ein klimatisiertes Ersatzfahrzeug ihre Reise fortsetzen.

Die Feuerwehr Ratingen kümmerte sich um die Versorgung von Kindern in einem Reisebus, in dem die Klimaanlage bei heftiger Hitze ausgefallen war. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

1. Juli, 21.45 Uhr: Das ist die Hitze-Top-3 für Deutschland

An diesen Wetterstationen wurden heute die höchsten Temperaturen gemessen. 1. Kitzingen - 37,8 Grad 2. Saarbrücken-Burbach - 37,6 Grad 3. Bamberg - 36,3 Grad Die Daten wurden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zur Verfügung gestellt. Abseits von Deutschland wurden in der portugiesischen Stadt Mora 46,6 Grad gemessen.

Am Mittwoch könnte der heißeste Tag des Jahres werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Hitze in weiten Teilen Deutschlands. © DWD

1. Juli, 18.10 Uhr: Kleinkind stirbt Hitzetod im Auto

Tragisch. In der spanischen Stadt Valls ist ein zweieinhalbjähriger Junge an einem Hitzeschlag gestorben. Der Vater ließ seinen Sohn alleine im Auto zurück. Passanten hätten den Jungen gegen 15.06 Uhr im Auto entdeckt und sofort die Rettungskräfte alarmiert, berichtet der Sender rtve. Der Vater soll das Kind offenbar mehrere Stunden im Auto zurückgelassen haben. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Für Valls, das rund 80 Kilometer nordwestlich von Barcelona gelegen ist, wurde heute eine Temperaturen von bis zu 36 Grad gemessen.