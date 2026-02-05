Feuerwehrleute hantieren im Zoo Magdeburg mit Schlangen: Das ist der Grund

Magdeburg - Einsatzkräfte der Feuerwehr Magdeburg werden von Experten des Zoos der Landeshauptstadt für den Umgang mit Schlangen, Spinnen und Skorpionen geschult.

Derzeit werden Feuerwehrleute im Zoo Magdeburg zum Umgang mit exotischen Tieren geschult. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine Sprecherin erklärte, immer mehr Menschen hielten solche exotischen Tiere privat in Wohnungen. Bei Wohnungsbränden oder anderen Hilfeleistungen könnten die Einsatzkräfte dort unerwartet auf solche Tiere treffen.

Sie gingen also in eine verrauchte oder brennende Wohnung, wollten einen Menschen retten, würden dann aber etwa von einer Königsboa überrascht. "Solche Situationen stellen eine besondere Gefährdung für Einsatzkräfte dar, wenn Art und Verhalten der Tiere unbekannt sind."

Solche Einsatzlagen seien selten, aber eben potenziell gefährlich. Die Einsatzkräfte sollten im Ernstfall ruhig und professionell handeln.

Bei den Schulungen sollen die Feuerwehrleute die Verhaltensweisen exotischer Tiere kennen und auch die Risiken richtig einschätzen lernen. Es gehe immer auch um die Entscheidung, wo die Feuerwehr selbst tätig werden kann und wo eine andere Fachstelle hinzugezogen werden muss.