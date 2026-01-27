Mehr als 68 Millionen Euro: Zoo in Stuttgart setzt Spatenstich für "Elefantenwelt"

Stuttgart - Jahrelang lagen die Pläne auf dem Tisch, immer wieder wurde das neue Elefantenhaus für den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart angekündigt.

Die zuständigen Architekten legten eine erste digitale Visualisierung des Bauprojektes vor. © -/herrmann+bisch architekten

Nun beginnt das größte Bauprojekt in der Geschichte des landeseigenen Stuttgarter Zoos – mit dem traditionellen Spatenstich, allerdings deutlich später als geplant und zu höheren Kosten.

Der Bau der neuen Anlage soll bis Anfang 2030 dauern. Das Land rechnet aktuell mit Gesamtbaukosten von rund 68,5 Millionen Euro. Davon sollen 15 Millionen Euro vom Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma übernommen werden.

Preissteigerungen bei Materialien und Bauleistungen seien laut Finanzministerium bereits eingepreist. Umgesetzt wird der Entwurf des Stuttgarter Büros Hermann + Bosch Architekten gemeinsam mit MKK Architekten und dem Ingenieurbüro Knippers Helbig.

Ursprünglich sollte der Bau der "Elefantenwelt" schon Ende 2020 starten – doch der Zeitplan verzögerte sich mehrfach, ebenso wie die Kostenschätzungen.

Denn höhere Baupreise, großes Gehege, komplizierte Bauvorschriften und Verzögerungen können Kosten bei solchen Projekten leicht nach oben treiben.