Kato wurde nur rund drei Monate alt: Zoo trauert um Giraffen-Baby

Schwerin - Das jüngste Giraffenkalb des Zoos Schwerin ist aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Zustands eingeschläfert worden.

Das Foto zeigt den am 23. März geborenen Giraffen-Bullen Kato, aufgenommen im Zoo Schwerin. (Archivfoto) © ---/Zoo Schwerin/dpa -

Der Bulle fiel in den vergangenen Wochen durch einen sich verschlechternden Allgemeinzustand und eine auffällige Körperhaltung auf, teilte der Zoo Schwerin mit. Es wurden verschiedene Therapiemöglichkeiten versucht, doch es habe sich keine sichtbare Verbesserung gezeigt.

In den vergangenen Tagen habe sich sein Zustand erneut verschlechtert, das Tier habe teilnahmslos gewirkt. In Abstimmung mit den Veterinärbehörden wurde aufgrund fehlender Aussicht auf eine Besserung entschieden, den Bullen am Donnerstag einzuschläfern.

Nach seiner Geburt im März ließ die Mutter das Kalb namens "Kato" nicht trinken, weshalb er mit der Flasche aufgezogen wurde.

Etwa zwei Monate später fiel auf, dass er seinen Kopf und Hals häufig an Wände oder Baumstämme lehnte. Das könne für Schmerzen im Rücken- und Halsbereich sprechen.