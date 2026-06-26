Nach 30 Jahren im Schweriner Zoo: Braunbär-Dame Lena ist tot

Schwerin - Nach drei Jahrzehnten im Zoo Schwerin ist die Braunbärin Lena gestorben. Das 33 Jahre alte Tier wurde wegen schwerer altersbedingter Leiden eingeschläfert, wie der Zoo mitteilte.

Seit 1996 lebte die Bären-Dame im Schweriner Zoo. Jetzt wurde sie eingeschläfert. © Screenshot: Instagram/zooschwerin

Lena gehörte zu den ältesten bekannten Braunbären in menschlicher Obhut in Europa und war für viele Besucher eines der bekanntesten Tiere des Zoos.

Die 1993 im Tierpark München geborene Bärin lebte seit 1996 gemeinsam mit ihrer Artgenossin Magda in Schwerin.

Noch im Frühjahr hatte sich das Pflegerteam darüber gefreut, dass beide Bärinnen ihrem Alter entsprechend gut aus der Winterruhe gekommen waren. Doch Lenas Gesundheitszustand verschlechterte sich in den vergangenen Wochen deutlich.

Bereits seit 2022 litt die Braunbärin immer wieder unter gesundheitlichen Problemen und hatte mehrere Schlaganfälle. Dank intensiver tierärztlicher Betreuung und einer medikamentösen Behandlung erholte sie sich jedes Mal.

Vor rund zwei Wochen zeigte sie jedoch deutliche Ausfallerscheinungen: Sie war orientierungslos, fraß kaum noch, lief unsicher und verhielt sich gegenüber ihrer langjährigen Gefährtin Magda ungewohnt aggressiv. Trotz einer angepassten Behandlung besserte sich ihr Zustand nicht mehr.